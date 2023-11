Filtra positività in casa Lazio sulle situazioni di Casale e Marusic. Il difensore aveva accusato un problema muscolare dopo la trasferta di Champions a Rotterdam, il terzino sinistro invece è uscito malconcio dal Dall'Ara l'altro ieri, dopo una botta alla caviglia. Entrambi restano in dubbio per la sfida di martedì sera all'Olimpico contro il Feyenoord, ma potrebbero recuperare per il derby di domenica prossima.



La lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra di Casale si è riassorbita. Il centrale continua a seguire il protocollo di recupero, ma intanto ha ricevuto il via libera dei medici per tornare a correre sul campo. Il tendine d'Achille di Marusic invece si è sgonfiato e anche il taglio riportato al piede non preoccupa più di tanto. Già da ieri il montenegrino sentiva molto meno dolore rispetto a venerdì sera e dovrebbe quindi riaggregarsi al gruppo già dalle prossime sedute di allenamento.