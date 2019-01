Guardare al 2019 con fiducia in casa Lazio. Come riporta il Messaggero, le statistiche dicono che Inzaghi può ben sperare: ogni volta che ha chiuso il giro di boa in una posizione, poi l'ha confermata alla fine del campionato. Il giro di boa certifica la costanza del mister. Il quinto posto, che la Lazio aveva raggiunto a dicembre negli ultimi due campionati, poi è stato confermato a fine anno, di fatto estromettendo la Lazio dalla Champions. Ma quest'anno la Lazio è quarta.



STATISTICHE POSITIVE - Milan e Roma sono vicine, ma dovranno temere la costanza di rendimento dei ragazzi di Inzaghi. Con Lotito per 5 volte la Lazio ha terminato la stagione peggiorando la posizione ottenuta nel girone d’andata, in tre l’ha mantenuta e in sei l’ha migliorata: anche al n.1 biancoceleste le statistiche sorridono. Con l'arrivo di un difensore e di un esterno destro il sogno Champions non è così lontano...