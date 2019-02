Peggio della Lazio solo Frosinone e Roma: la squadra di Inzaghi è la più incerottata d'Italia in questa stagione. Sale a sedici a Formello il numero di calciatori che si sono fermati almeno una volta per infortunio. E la Lazio è in zona Champions in questa drammatica classifica.



INFORTUNI LAZIO - Come riporta Lazio Page su Twitter, i cugini giallorossi della Roma battono la Lazio in questa speciale classifica. A pari merito con la Lazio Juventus e Milan, altre squadre falcidiate e con l'infermeria piena. Ecco la classifica parziale:



21 Frosinone

20 Roma

16 Juventus

16 Lazio

16 Milan

13 Parma

11 Napoli

11 Udinese