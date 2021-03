Come sottolineato più volte nelle settimane precedenti di allenamento in allenamento, questa sembra la settimana giusta per rivedere Stefan Radu in gruppo. Il difensore sta mancando tantissimo ad Inzaghi. Basti considerare che la Lazio nelle ultime tre partite ha subito ben 9 gol. Dall'operazione di ernia inguinale del 18 febbraio che lo ha tenuto fuori finora, la Lazio ha vinto solamente contro la Sampdoria. Un'assenza quella di Radu che ha pesato tanto, ma che finalmente pare abbia le ore contate. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'obiettivo al momento è quello di avere il numero 26 a disposizione contro il Crotone per poi in caso schierarlo in Champions contro il Bayern Monaco.