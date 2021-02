Nonostante Tare avesse dato per concluso il mercato della Lazio, sembra essere vicino un altro colpo per il club capitolino. I biancocelesti infatti potrebbero chiudere per Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria in prestito dall'Empoli. Si tratterebbe di un colpo in ottica Salernitana, seconda società di Lotito.