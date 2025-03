Lazio, senti Casadei: "Falso che volessi andare da loro. Torino sempre la mia prima scelta"

Getty Images

La telenovelaha monopolizzato per quasi un mese il calciomercato dellaA gennaio le due società si sono date battaglia a colpi di rilanci per convincere ia cederlo. Si sono moltiplicati in parallelo i retroscena che vedevano il ragazzo, classe 2003, ex Primavera dell'Inter preferire l'una o l'altra parte. A fare chiarezza ci ha pensato lui stesso, con alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: "Avevo il bisogno, calcistico e umano, di tornare in Italia. Ho sentito spesso dire che volevo andare alla Lazio, ma io non ho mai avuto dubbi, per giocare, di venire al Torino".

I biancocelesti alla fine hanno virato su Belahyane e Ibrahimovic per rinforzare il centrocampo e Baroni si è detto soddisfatto della scelta della società. Tra i tifosi inveceSe non altro perché si è trattato dell'ennesima operazione di mercato tirata per le lunghe e alla fine saltata. Un fattore questo che a Roma ha alimentato a più riprese il malcontento della gente verso l'operato della dirigenza della Lazio. Queste parole del diretto interessato di sicuro evidenziano che non c'è mai stata grande certezza, come invece raccontavano più voci, che il ragazzo preferisse lavorare agli ordini di Baroni.