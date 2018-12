Polemiche a non finire sul presunto rigore non fischiato alla Roma, durante il match contro l'Inter, per fallo su Zaniolo. Nelle radio e nei social in molti si sono schierati, animando un lungo dibattito. Che ha trovato eco e risonanza anche durante la trasmissione "Tiki Taka", dove si è parlato a lungo dell'episodio. I tifosi della Lazio, in questi giorni, hanno ricordato invece i tantissimi errori arbitrali subiti lo scorso anno, che hanno determinato un lungo clima di tensione tra dirigenza biancoceleste e classe arbitrale. Gli fa eco l'ex arbitro Graziano Cesari: “Non dimentichiamo i torti subiti dalla Lazio, l’anno scorso sono stati tanti”.