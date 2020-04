Sebastian Coates, difensore centrale dello Sporting seguito dalla Lazio, ha parlato a Record: "Il futuro? Sto bene in Portogallo, ma il calcio è sempre in movimento e non si sa mai cosa possa accadere. Mi trovo a mio agio allo Sporting, sono uno dei giocatori che è qui da maggior tempo. Non penso ad andare in altri campionati, ma dovrò valutare ogni alternativa se la società deciderà di vendermi. L'emergenza Coronavirus? È difficile, qui in Portogallo i numeri sono alti come in Italia e in Spagna. L'idea della Lega è finire il campionato ma oggi la priorità è la salute, non il calcio".