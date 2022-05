Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato ai microfoni dell'emittente romana Radio Incontro Olympia del futuro di Vicario. Il portiere è corteggiato in Serie A da Lazio e Fiorentina. Dalle parole del patron dei toscani sembra però esserci una sorta di corsia preferenziale per i biancocelesti:



"Vicario è stato il miglior portiere del campionato insieme a Maignan. Lo riscattaremo dal Cagliari, onorando l'accordo previsto. Successivamente valuteremo la sua situazione. L'Empoli cederà uno o due giocatori che non potrà trattenere, perché hanno richieste dall'Italia e dall'estero da club che disputeranno competizioni internazionali. Se il mio amico Lotito mi chiedesse Vicario, con un'offerta giusta sarei quasi contento. La Lazio a quel punto sarebbe in prima fila, a patto che venga riconosciuto il nostro lavoro e, soprattutto, il reale valore di questo ragazzo".