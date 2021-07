Bruno Hincapié, difensore centrale del Talleres, ora impegnato con l'Ecuador in Copa America, dove giocherà i quarti di finale contro l'Argentina, parla del suo futuro a Radio Impacto: "Un calciatore sogna di andare all'estero e di andare in campionati migliori. Se mi verrà data l'opportunità di andare, sarà meglio coglierla. Non ho ancora parlato con il presidente Fassi. Non posso promettere ai tifosi che resterò. Non sai mai cosa può accadere". Sul classe 2002 in pole position c'è la Lazio.