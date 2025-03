Lazio, senti Immobile: "Dovrebbe fare come il Napoli. Taty e Isaksen? Sapevo che erano forti"

Getty Images

Ciroha rilasciato un'intervista a Repubblica oggi. L'ex capitano dellaha parlato della sua Academy, attiva tra Torre Annunziata e Torre del Greco, in provincia di Napoli, della sua attuale esperienza in Turchia, della lotta scudetto in Serie A e anche della sua ex squadra e del tecnico Baroni, con cui ha avuto modo di lavorare solo pochi giorni prima di andare via da Roma. Queste le parolde dell'attaccante attualmente al Besiktas:"Se devo guardare una partita in TV scelgo sempre i biancocelesti. Il 5-0 col Bologna non cambia la mia opinione sulla squadra, che mi diverte. Con Baroni, nelle due settimane ci ho lavorato insieme, ho avuto subito buone sensazioni.che è andato in Champions tanti anni di fila anche dopo cessioni importanti: con Tare lo dicevamo sempre".

"L'esplosione di Castellanos me l'aspettavo,Anche Isaksen non mi sorprende, in alleamento si notavano le sue qualità. Ma quando arrivi dall'estero in un anno sbagliato per una squadra, è sempre difficile emergere. A me successe lo stesso a Dortmund".