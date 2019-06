La Lazio cerca il sostituto di Milinkovic. La cessione del serbo aprirà nuove vie per il mercato biancoceleste, iniettando molto cash nelle casse, che Tare potrà usare per rinforzare la mediana e tutta la rosa. Sul Corriere dello Sport di oggi ci sono le parole di Adem Cebeci, agente di Yazici. Il 22enne centrocampista turco sembra essere il candidato n.1 a prendere il posto di Milinkovic.



MERCATO LAZIO - In Turchia Tare gode di ottimi rapporti, si muove a suo agio, ha intessuto una rete di amici e relazioni. Con il Trabzonspor, proprietario del cartellino di Yazici, i rapporti sono ottimi. L'agente del centrocampista prova a invogliare la Lazio: “Yazici segue il campionato italiano come tutti gli altri. Il prezzo? Il club si aspetta offerte da 20 milioni ma a 15 penso si possa chiudere".