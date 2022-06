Emerson. Il terzino campione d'Europa con gli Azzurri un anno fa,- club proprietario del cartellino - ma, come da lui stesso affermato, con una grossa incognita riguardo il proprio futuro. Ela sua situazione."Torno a Londra, ma non so se ci resto". Questo il virgolettato riportato oggi da Il Messaggero.. Il classe '94 però ai Blues è chiuso dalla tanta concorrenza in rosa. Il suo contratto scadrà nel 2024, perciò. Il ragazzo: lo ha allenato nell'anno in Premier, ma avrebbe voluto averlo con se già a Napoli. Ora invece. Il tecnico stesso lo ha. Chiaramente, un'eventuale permanenza a Lione avrebbe spento ogni speranza. Invece la fiammella è rimasta accesa.Per le aquile però, al momento,. La società è stata chiara col tecnico. Cercherà di accontentare le richieste, ma non si può sovraccaricare il monte ingaggi. Per questo, per un eventuale arrivo dell'esterno, cresciuto nelle giovanili del Santos e poi sbarcato in Italia grazie alla Roma,. Verranno fatte delle valutazioni nelle prossime settimane, soprattutto su, il cui rendimento ha deluso le aspettative quest'anno. Un addio dell'albanese potrebbe spianare la strada all'arrivo dell'italo-brasiliano, che intanto, dal canto suo, si è di fatto aperto ad ogni soluzione. Se a Formello vorranno, potranno quindi farsi avanti.