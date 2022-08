Provedel esce allo scoperto: "La Lazio è la mia più grande occasione, a 28 anni. Voglio andare da Sarri". Il virgolettato lo riporta Il Messaggero questa mattina. Il portiere dello Spezia freme per trasferirsi in biancoceleste. L'accordo per il nuovo contratto c'è già, come anche quello economico tra i club. Ma i liguri ancora non hanno dato il via libera al trasferimento. "Da un mese mi dicono domani", ha aggiunto l'estremo difensore, che ieri ha avuto un confronto telefonico col ds spezzino Pecini, per ribadire la sua volontà. Per accontentarlo però serve prima l'arrivo a La Spezia del suo sostituto.