Mentre Denisè in ritiro con laper disputarecerca di convincerea dargli una chance nella sua, arrivano importanti novità sul difensore slovacco. Come riportato dalla pagina Instagram di Copenhagen Sundays, il calciatore ha dichiarato proprio al portale danese di voler tornare nella sua vecchia città: "". La Lazio ha versato nelle casse del Copenhagen la bellezza diper Vavro, il quale al momento non ha affatto ripagato tale sforzo economico e proprio per questo Tare si sta battendo per farlo rivalutare dal nuovo tecnico. Eppure il difensore slovacco sembra avere nostalgia della Danimarca.