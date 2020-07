Senza Ciro Immobile non è la stessa Lazio, soprattutto se oltre a lui manca anche Felipe Caicedo. Diventa un rebus per i betting analyst la partita che sabato sera i bianconcelesti disputeranno all’Olimpico contro il Milan: un incrocio cruciale per la rincorsa alla Juventus e al sogno scudetto, su cui gli "imprevisti" dell’ultima giornata stanno giocando un ruolo importantissimo nelle valutazioni dei bookmaker. Le quote sull’incontro hanno in effetti subìto significative variazioni negli ultimi due giorni: all’apertura delle scommesse, prima di Torino-Lazio, la vittoria della squadra di Inzaghi era offerta a 2,00 , con un buon margine di vantaggio sul 3,50 del Milan. Le ammonizioni rimediate da Immobile e Caicedo contro il Toro hanno poi cambiato le carte in tavola: senza i due uomini più pericolosi del reparto avanzato, la quota biancoceleste, riporta agipronews, si è impennata fino a 2,60 subito dopo la sfida contro i granata, mentre quella dei rossoneri è scesa fino a 2,80. Sulla carta una sfida praticamente alla pari, finché proprio Pioli e i suoi non si sono complicati la vita: il pareggio in extremis contro la Spal dopo il doppio svantaggio ha convinto gli analisti a ritoccare nuovamente ancora le quote. La Lazio è quindi scesa a 2,35 - offerta che rimane sostanziosa sia per l’assenza dei due attaccanti, sia per il fattore campo annullato - mentre il Milan si gioca a 3,05 e il pareggio vale 3,25. A sbilanciarsi di più sono invece gli scommettitori, che nel 60% dei casi hanno puntato sul segno «1», con «X» e «2» entrambi intorno al 20%.