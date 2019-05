Inzaghi guarda alla classifica, con un po' di preoccupazione. La rovesciata di Belotti contro il Sassuolo ha di fatto cancellato il sorprasso. Senza Coppa Italia la Lazio dovrà giocarsi tutto il 26 maggio contro i granata. Il settimo posto sarebbe scomodissimo: per andare in Europa League la Lazio dovrebbe passare dal secondo turno preliminare, fissato il 25 luglio. Preparazione estiva stravolta.



SETTIMO POSTO NO GRAZIE - Come riporta il Corriere dello Sport, se Inzaghi dovesse vincere la Coppa Italia regalerebbe ai suoi il ticket europeo e un'estate di preparazione piena. A quel punto il posto in A varrebbe solo per le statistiche e l'onore. Se a Gasperini riuscisse il colpaccio, condannerebbe di fatto la settima ad un massacro estivo. Tutti calcoli rimandati a giovedì mattina, prima c'è una finale da giocare.