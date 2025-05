Getty Images

Lazio, senza coppe rinnovi in bilico per tre big

36 minuti fa



Restano ancora irrisolte le questioni rinnovi in casa Lazio per Pedro, Vecino e Romagnoli. Senza i soldi delle coppe europee si complica la situazione economica legata al tetto degli ingaggi, la cui somma non può superare il il 70% dei ricavi totali. Soprattutto per questo motivo la società dovrà fare bene i propri conti su chi confermare e chi no.



I primi due sono in scadenza a giugno. Sia Pedro, sia Vecino hanno anche ingaggi pesanti (2,2 a stagione per lo spangolo, 1,9 per l'uruguayano). Secondo il Corriere dello Sport, lo scenario più concreto è che, trovando un accordo con il club per spalmare gli emolumenti, Pedro alla fine potrebbe davvero restare almeno un altro anno. Viceversa Vecino, che in realtà attendeva una chiamata dal club - mai arrivata - già da settimane, saluterà definitivamente Formello. Per lui, oltre alla possibilità di tornare in patria, c'è qualche interesse dalla Spagna, dal Fenerbahce e, in Italia, dal Como. Più delicata invece la situazione di Romagnoli. Il difensore centrale ha ancora due anni di contratto, ma attende da tempo che la società - Lotito in primis - mantenga la parola data ormai tre anni fa, quando venne ingaggiato a parametro 0 dopo gli anni al Milan. Per venire a giocare nella sua squadra del cuore il centrale originario di Anzio aveva accettato di ridursi l'ingaggio, con la promessa di un futuro ritocco delle cifre negli anni a venire, soprattutto in caso di Champions League. Di questo fattore si è tornato a parlare nelle ultime settimane, soprattutto dopo le sue parole post Lazio - Juventus. Nei prossimi giorni ci sarà probabilmente un nuovo incontro, dopo quello della settimana scorsa, per riparlare di questa questione e cercare una soluzione che accontenti tutti