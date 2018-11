IL TABELLINO

Il concilio di Efeso, il dominio bizantino, la colonia veneziana, la lotta per l'indipendenza. E ora. Non a caso l'onore è toccato all'Apollon, dio della musica e della poesia ma da giovedì 29 giugno 2018 anche del pallone.. Vero che ha preso il primo gol grazie a una ronaldata di uno sconosciuto francesino, ma anche dopo è rimasta sulle gambe,. Il francesino ronaldesco si chiama David Faupala, è nato sulle coste della Manica, ha solo 21 anni ma non è di primissimo pelo avendo già bazzicato le giovanili del Manchester City e le Nazionali giovanili del proprio Paese.Chissà cosa gli è passato per la testa allo scoccare della mezz'ora quando è piovuto dal cielo un traversone di Joao Pedro, portoghese, aveva le spalle alla porta, Luiz Felipe incollato alla schiena, si è alzato come un airone impattando perfettamente la palla in rovesciata e infilando la palla sotto la traversa. La copia del gol di Ronaldo con la maglia del Real Madrid che gli è valso l'ingaggio alla Juve. Ma, intrappolata per il resto nell'indifferenza di una partita anonima.Più anonima non si può.. Atteggiamento da un lato comprensibile data la promozione già acquisita e l'inutilità di tendere al primo posto con le notizie dell'Eintracht che maramaldeggiava contro il Marsiglia, da un altro censurabile sia per la dignità sia perché a taluni veniva offerta l'opportunità di mostrarsi degni di maggiori attenzioni da parte di Inzaghi. Una volta di più invece,. Acerbi (140esima presenza consecutiva, tre anni e più senza neanche un'assenza) e Lulic nel suo spezzone hanno salvato la faccia, guarda caso gli unici due titolari, Caicedo si è spento dopo un inizio promettente, probabilmente guardandosi intorno e pensando "ma chi me lo fa fare".. Uno scossone l'ha colta per una ventina di minuti nella ripresa, fino al raddoppio a porta vuota di Markovic (serbo) a conclusione di un contropiede Maglica (croato)-Papoulis (greco).A Cipro è festa fino all'alba e chissà per quanti giorni ancora a ringraziare il dio Apollon. La Lazio torna a chiudere le sue carte di riserva nel cassetto.Marcatori: 31' pt Faupala (A), 36' Markovic (A)Assist: 31' Joao Pedro (A), 36' st Papoulis (A)Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale; Roberge, Ouedraogo, Spoljaric, Joao Pedro; Sumah; Sachetti; Markovic, Schembri (21' st Papoulis), Sardinero (33' st Zelaya); Faupala (21' st Maglica). All. AugoustiLazio (3-5-2): Proto; Bastos (15' st Lulic), Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia (15' st Rossi), Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo (40' st Armini). All. InzaghiArbitro: Reinshreiber (ISR)Ammoniti 19' pt Murgia (L), Roberge (A), 20' st Acerbi (L), 30' st Maglica (A), 40' Markovic (A)