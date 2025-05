Lazio, senza Europa la lista degli addii può allungarsi: ecco tutti i nomi in bilico

Getty Images

Senza Europa regna. Alla frustrazione per una stagione conclusasi nel peggiore dei modi per i biancocelesti, si sommano i dubbi di tutto l'ambiente in vista del mercato e, di conseguenza della prossima annata. Ora infatti la lista degli addii, per far fronte ai mancati introiti che sarebbero arrivati dalle competizioni internazionali, potrebbe allungarsi parecchio rispetto alle previsioni di qualche giorno fa. Il timore di un fuggi fuggi o comunque di dover per forza andar via tutti o quasi i pezzi migliori della rosa per esigenze economiche è forte.

Come scrive Il Messaggero oggi, si va delineando una lunga lista di nomi che potrebbero preparare le valigie.era già uno dei maggiori indiziati, a prescindere, per finanziare il mercato.idem.sono gli altri più appetibili, cui si aggiungono quelli già ritenuti in uscita (o comunque con il futuro tutto da scrivere, viste le rispettive situazioni contrattuali): Provedel, Tchaouna, Vecino, Pellegrini, Hysaj, Romagnoli, Pedro e Marusic sono tutti, per motivi diversi, in bilico. Praticamente la Lazio in estate rischia di dover essere ricostruita ex novo perché il nuovo ciclo iniziato con Baroni, al netto delle dichiarazioni del ds Fabiani, in questo primo anno non ha - classifica enumeri alla mano - portato i risultati sperati.