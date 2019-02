Una serata shock per la Lazio. Non tanto per il risultato, ha ancora molte possibilità di ribaltarlo al ritorno a Siviglia, quanto per il bollettino degli infortunati. In casa biancoceleste è allarme rosso: 3 cambi, tutti e 3 per infortuni. Ed in tribuna, accanto a Muriel, venuto a salutare i suoi ex compagni, già Milinkovic e Immobile hanno guardato la partita da spettatori, dopo essere passati in infermeria.



INFORTUNI LAZIO - Stamattina è atteso almeno un giocatore nella clinica Paideia, ma in zona mista erano in molti a zoppicare: Parolo aveva la caviglia molto gonfia, per lui una forte distorsione. Problemi muscolari per Bastos, si teme uno stiramento all'adduttore. Per Luis Alberto dovrebbe trattarsi dello stesso indurimento muscolare già sentito in passato: lo spagnolo si è fermato in via cautelativa. Attenzione anche a Stefan Radu: in zona mista aveva il viso dolorante, potrebbe aver accusato un problema muscolare anche lui. Verranno tutti valutati nelle prossime ore, ma la formazione di domenica contro il Genoa per Inzaghi rischia di essere un vero e proprio rebus.