La Lazio vuole piazzare Riza Durmisi. Non c'è più spazio per lui in rosa: l'arrivo di Jony e la permanenza di Lukaku di fatto gli chiudono gli ultimi spazi di manovra. Dovrà partire. La Lazio è al lavoro per trovare una sistemazione al terzino danese.



MERCATO LAZIO - Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo agente sta lavorando sodo per trovargli una sistemazione. La Lazio vorrebbe recuperare almeno 4 dei 7,5 milioni spesi per portarlo in Italia. Da settimane ci sono dialoghi aperti con Brøndby e Marsiglia, ma il Besiktas ha portato un'offerta di 2,5 milioni. Pochi, ma si lavora per trovare un'intesa. Sullo sfondo c'è anche il Fenerbahce, che potrebbe inserirsi.