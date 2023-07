Settimana decisiva per Lucas Torreira alla Lazio. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport. I biancocelesti puntano a definire l'affare col Galatasaray nei prossimi giorni, provando a strappare un prestito con diritto di riscatto. I turchi valutano il cartellino del centrocampista uruguayano tra i 10 e i12 milioni. Lotito non vorrebbe andare oltre gli 8 più 2 di bonus, facendo leva sulla voglia del giocatore di tornare a giocare in Serie A.