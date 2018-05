Due club di Serie A in corsa per Pajtim Kasami. Dopo Bellinzona e Palermo, lo svizzero ha indossato la maglia di Fulham e Nottingham Forrest, in mezzo anche la parentesi all'Olympiacos. Attualmente al Sion, Kasami può fare ritorno in Italia la prossima estate: sulle sue tracce ci sono Lazio e Atalanta. Per i nerazzurri è uno dei papabili sostituti di Bryan Cristante.