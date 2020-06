Piccola disavventura per il futuro acquisto della Lazio, Gonzalo Escalante. Ha giocato titolare la partita dell'Eibar contro l'Athletic Bilbao, con la sua maglia n.5 sulle spalle. Ma è stato anche involontario protagonista del gol dei baschi di Bilbao.



ESCALANTE LAZIO - Dovrebbe arrivare alla Lazio a 0, ora dovrà giocare il finale di stagione con il suo Eibar: contro l'Athletic Gonzalo Escalante all'ottavo minuto ha colpito il pallone di mano, rimediando il giallo e causando il rigore del vantaggio. Il match alla fine è terminato 2-2, il centrocampista argentino è rimasto in campo per 86 minuti.