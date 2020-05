Sul sogno Memphis Depay ora piomba anche la Juventus. Il talentuoso olandese potrebbe finire in vendita: con la stagione finita in Francia, il suo club, il Lione, dovrà cercare di vendere i pezzi pregiati, dal momento che è fuori dalla zona Champions League.



MERCATO JUVE E LAZIO - Su Depay si era acceso l'interesse della Lazio: un sogno da circa 40 milioni, da prendere in considerazione in caso di cessioni importanti. Sul classe '94 ci sono anche Roma e Milan: dalla Francia sostengono che la Juventus potrebbe lanciare l'assalto decisivo.