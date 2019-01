Il Galatasaray molla la pista Luiz Felipe? La Lazio sembra aver deciso di avviare le trattative per la cessione del brasiliano Wallace, il connazionale ex Salernitana potrebbe rimanere alla Lazio. Anche perchè l'offerta dei giallorossi di Turchia non convince: 1 milione per il prestito oneroso più diritto di riscatto, nulla che faccia impallidire Tare.



MERCATO LAZIO - Il Galatasaray potrebbe scegliere di virare su altri obiettivi: come riporta Fanatik.com, avrebbe deciso di puntare sull'ex Palermo e Roma Simon Kjaer, su cui Terim punterebbe molto. Luiz Felipe, a questo punto, potrebbe rimanere alla Lazio.