La Lazio lo ha seguito da vicino, ma la telenovela di mercato sembra volgere al termine. Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000 del Galatasaray, ha appena rinnovato con il club turco fino al 2024. Una storia nata sulla stampa turca: la Lazio ha sempre avuto un profilo basso, negando qualsiasi accostamento. Akgun nelle ultime settimane era ai margini della rosa: non voleva rinnovare, per Terim non doveva giocare. Le voci sulla Lazio in Turchia erano aumentate, poi la secca smentita: Agkun ha rinnovato.