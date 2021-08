Tra i profili sondati dalla Lazio un mese fa come attaccante esterno vi è stato anche quello di Josip Ilicic. Lo sloveno fino a qualche ora fa era sul mercato. Sembrava veramente vicino il suo addio all'Atalanta. Il numero 72 nerazzurro era nella lista dei calciatori che piacevano a Sarri e nelle ultime settimane sembrava ad un passo dal Milan. Qualche ora fa però ecco il colpo di scena. Ilicic sarebbe stato convinto da Gasperini a colloquio stamani. Il fantasista è ancora al centro del progetto dell'Atalanta e improvvisamente il suo futuro non è più così lontano da Bergamo. A riportarlo è SkySport.