Arsen Zakharyan, trequartista classe 2003 della Dinamo Mosca, è pronto per spiccare il volo dopo due anni di approcci da parte di alcune big europee, Chelsea, Barcellona e Lipsia su tutti. La Lazio ha provato a inserirsi e sembrava essere a un passo dalla chiusura dell'affare ma riporta Sport24, Zakharyan potrebbe finire in Francia, nella società satellite del Chelsea. Lo Strasburgo, di proprietà di Todd Boehly, potrebbe acquistare il talento russo per 15 milioni, la cifra richiesta dalla Dinamo. Un modo per i Blues per tenere sotto controllo un potenziale fuoriclasse e permettergli di esprimere le sue qualità in un campionato sicuramente più competitivo.