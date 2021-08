Tra i profili che stanno tornando in auge in casa Lazio in ottica mercato vi è Xherdan Shaqiri. Il calciatore svizzero ha recentemente dichiarato che non disdegnerebbe di giocare nella squadra di Sarri, ma al momento da Formello non arrivano conferme sull'interessamento per lui. Come riporta Il Corriere dello Sport, il classe '91 ha appena parlato con la dirigenza del Liverpool strappando la promessa di essere ceduto. Il capitano della Svizzera è in scadenza nel 2023 con i Reds, ma la società inglese gli ha promesso una cessione quasi a zero. Occasione per la Lazio bloccata dall'indice di liquidità.