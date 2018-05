Uno shock per lui, Nani non andrà ai Mondiali. Protagonista agli ultimi Europei, il giocatore della Lazio paga una stagione del tutto anonima, senza aver lasciato il segno a Roma. Minutaggio bassa, concorrenza feroce, l'esplosione di Luis Alberto: Nani si è trovato subito indietro nelle gerarchie, non ha mai fatto cambiare idea ad Inzaghi. Sorprendenti se non addirittura spiazzanti le altre scelte compiute dal ct portoghese Fernando Santos: mancheranno anche l’interista Joao Cancelo, André Gomes, Nélson Semedo, Neto, Rolando, Éder. Nomi 'pesanti', tra cui spicca quello di Nani.