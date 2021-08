Mentre tutte le energie dellasono impegnate sulla ricerca dell’esterno d’attacco (su tutti Mattia) perde quota un possibile arrivo in difesa. Il club capitolino sembrerebbe puntare solo ed esclusivamente su, con alle sue spallee all’occorrenza lo spostamento disul centrodestra cona sinistra. Nonostante le avvisaglie date dai primi problemini fisici del brasiliano non ci sono stati pochi sviluppi in merito ai nomi usciti negli ultimi giorni.Nessun contatto pernonostante il suo nome fosse tornato in auge nei giorni scorsi. Il difensore nativo di Lucca è destinato a rimanere alla. Con la cessione di Demiral all’Atalanta i bianconeri non vogliono privarsi di un altro centrale. Al momento ce ne sono 4 in rosa (Chiellini, Bonucci, De Ligt e Rugani) e il clubUn vecchio pallino diè sicuramente Shkodran. Il difensore tedesco è svincolato e sta valutando varie offerte. Ci aveva pensato il, ma al momento la pista granata sta perdendo quota. Fino a ieri piovevano smentite su un possibile avvicinamento della Lazio a Mustafi, maL’altro nome circolato in queste ultime settimane è Anel. Su di lui era piombato lo, dato per vicinissimo al suo ingaggio, ma al momento sembra tutto congelato. Il classe ’99 non peserebbe neanche a livello di rosa poiché è un, ma finora quello della Lazio è stato poco più di un semplice sondaggio.