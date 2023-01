Mi sembra che non sia arrivato nulla, le chiacchiere stanno a zero. Se la Lazio avesse voluto presentare un progetto, avrebbe potuto farlo da tempo.

Si avvia al tramonto l'ipotesiper la. Sembra infatti sempre più irrealizzabile lo scenario di un romantico ritorno dei biancocelesti nello stadio situato nell'omonimo quartiere di Roma. I tifosi sognano da tempo di poter rivedere la propria squadra su quel campo dal forte legame storico con i colori biancocelesti. Per far rivivere l'impianto, oggi in stato di abbandono, servirebbero tuttavia ingenti interventi strutturali. Ma. Lo ha ribadito l'assessore allo sport capitolino, Alessandro Onorato:

L'argomento è stato liquidato con queste poche, ma perentorie parole dal rappresentate del Campidoglio, presente all'Hilton Rome Airport, dove quest'anno si concluderanno le trattative della sessione di calciomercato.

Nei mesi scorsi, per valutare la fattibilità dei lavori di ristrutturazione. Fondamentali in primis l'ampliamento degli spalti, la copertura degli stessi e la realizzazione dei parcheggi. Su questi tre punti il club chiedeva garanzie, mentre il dal comune è sempre arrivata con insistenza la richiesta di vedere prima un piano di intervento, per poi valutare la fattibilità dell'opera.A meno di colpi di scena quindi, sembra ormai certo che lo stadio Flaminio non (ri)diventerà la casa della Lazio.