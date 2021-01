La partita contro la Fiorentina ha restituito la vittoria alla Lazio in campionato, ma probabilmente ha allungato la lista dei musi lunghi nello spogliatoio. Come riporta Il Messaggero cominciano ad essere in tanti a sembrare non digerire molto le scelte di Inzaghi. Su tutti vi è Caicedo, ieri il primo ad essere sostituito dopo il classico cambio del difensore ammonito. All'ecuadoregno va aggiunto Cataldi. Nelle ultime settimane il centrocampista romano è finito nel dimenticatoio, scavalcato da Escalante e anche da Parolo alle spalle di Leiva. Da ieri pomeriggio potrebbe essere scoppiato il caso Pereira. L'ex United dopo un lungo riscaldamento, appena Inzaghi gli ha preferito Muriqi è tornato direttamente negli spogliatoi.