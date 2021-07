Dopo le due amichevoli contro la Top 11 Radio Club 103 e la Fiori Barp Mas, entrambi club dilettantistici, oggi pomeriggio la Lazio di Sarri sarà impegnata per la prima volta contro un club professionistico. Ad Auronzo di Cadore i biancocelesti affronteranno la Triestina, squadra che milita in Serie C. In vista della sfida mister Sarri è indirizzato a scegliere Reina tra i pali. La difesa a 4 sarà formata da Marusic, Luiz Felipe, Radu e Hysaj. Confermati i tre tenori a centrocampo: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Infine, in attacco con Felipe Anderson e Raul Moro torna Muriqi.

Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro. All.: Sarri.