Slitta ancora la firma di Luka Romero sul rinnovo di contratto con la Lazio. Lo racconta oggi Il Messaggero. L'accordo sembrava cosa fatta già a fine dicembre. Di settimana in settimana invece i tempi si sono allungati e ad oggi il giovane talento argentino resta ancora in scadenza a giugno. Il motivo di questo procrastinamento è legato, secondo quanto si legge sul quotidiano, a qualche mugugno del ragazzo per lo scarso minutaggio riservatogli da Sarri nel 2023. E per questo il classe 2004 avrebbe chiesto anche un ingaggio maggiore rispetto agli 800mila euro pattuiti inizialmente.



Prima della sosta per i Mondiali Romero si era ritagliato il suo spazio nelle rotazioni, scavalcando anche Cancellieri. Il gol vittoria contro il Monza e la partenza da titolare allo Juventus Stadium nell'ultima gara prima della pausa sembravano presagire una sua definitiva consacrazione nella seconda parte di stagione. Invece da gennaio, tra campionato e Coppa Italia, sono arrivati solo 27 minuti totali in campo. Dalla società comunque continuano a dirsi fiduciosi di poter trovare una soluzione. Il tempo però stringe e il rischio che altre società possano farsi avanti per soffiare il gioiellino sudamericano alla Lazio si fa sempre più concreto.