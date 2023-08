Nelle ultime ore c’è stata una frenata - forse decisiva - nella trattativa che può portare Hugo Lloris alla Lazio. Dopo la cessione di Maximiano i biancocelesti stanno cercando un nuovo portiere e il classe ‘86 del Tottenham era il profilo sul quale stavano lavorando più concretamente. A complicare l’affare però è la distanza che c’è tra offerta e richiesta d’ingaggio; inoltre, quando il portiere francese ha capito che non sarebbe stato titolare (per Sarri Provedel è intoccabile) ha declinato la proposta e ora i margini per la riapertura di una trattativa sono sempre minori.



IL NOME NUOVO - Per questo la Lazio ha iniziato a sondare una nuova pista: i biancocelesti stanno sondando il profilo di Luigi Sepe, in uscita dalla Salernitana dopo l’arrivo di Costil. Dopo aver capito la volontà di Lloris hanno già avviato i primo contatti, il giocatore ha il gradimento di Sarri e nei prossimo giorni potrebbero esserci novità importanti.