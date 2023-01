Prosegue la ricerca della Lazio di un terzino sinistro e di un vice Immobile. Sarri ieri in conferenza stampa ha lasciato capire che se arriveranno innesti in quei ruoli saranno puntelli per integrare l'organico, non investimenti di medio-lungo periodo. In sostanza, di Parisi e Rafa Silva non se ne parla proprio a gennaio. L'arrivo in prestito di Pellegrini e di Bonazzoli è il massimo che il tecnico toscano potrà aspettarsi. E non è affatto sicuro che entramabi si concretizzino, anzi. Nelle ultime ore le due piste sembrano essersi complicate.



Per l'esterno difensivo della Juve, di rientro in anticipo dal prestito all'Eintracht, i problemi nascono dal fatto che i bianconeri vorrebbero usarlo come pedina per arrivare a Milinkovic. Una sorta di prelazione. A Lotito però questo approccio non piace per nulla. Il centravanti della Salernitana invece ha già il biglietto per Cremona in mano. Il presidente biancoceleste aveva provato a sondare il terreno con i Granata per uno scambio prestiti secchi, inserendo il cartellino di Fares nella trattativa. I campani però sono intenzionati a monetizzare, infatti con i grigiorossi c'è l'accordo per un obbligo di riscatto in caso di salvezza.