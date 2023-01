Nuovo problema fisico per Ciro Immobile, che lascia la Lazio senza centravanti a causa di un dolore alla coscia al 14' della gara in casa del Sassuolo. Sarri ha dovuto inserire Pedro e accentrare Felipe Anderson, come in occasione del primo guaio patito dalla punta della Nazionale contro l'Udinese in ottobre. La Lazio trema in vista del prossimo confronto in campionato con il Milan il 24 gennaio.



Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, Immobile avrebbe patito un risentimento ai flessori della coscia destra, non quella che l'aveva messo ko per un lungo periodo nella prima parte della stagione. L'impressione è che comunque l'attaccante si sia fermato in tempo e non abbia aggravato le sue condizioni. Ciro infatti è rimasto in panchina a seguire la gara.



