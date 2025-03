Getty Images

Tegola in casaa poche ore dal match contro l'Udinese. Si è fermato ieri dopo la rifinitura. Secondo quanto si legge questa mattina sul Messaggero, il terzino sinistro portoghesein via precauzionale, per scongiurare lunghi stop, che sarebbero deleteri a questo punto della stagione.Il calciatorecon i compagni.che ha fatto scattare l'allarme a Formello. Dopo sei partite consecutive, a causa dello stop di Hysaj, della non impiegabilità di Pellegrini e delle non sempre perfette condizoni di Marusic e Lazzari, Tavares deve quindi fare i conti con i soliti probemi di continuità nella tenuta fisica che si acutizzano nei periodi di maggior stress fisico. Per questo motivo, in accordo con lo staff e il tecnico stesso questa sera quasi sicuramente, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto

. Scelta obbligata, visto che è l'ex Spal è l'unico sostituto di ruolo disponibile. Hysaj infatti non tornera prima di fine marzo, dopo la sosta per le nazionali. Mentre sul reintegro di Pellegrini non sembrano esserci al momento grossi spiragli da parte di Baroni. Per giovedì nel ritorno contro il Viktoria Plzen il tecnico spera di poter contare sul pronto recupero del portoghese. Viceversa, sarebbe confermata la stessa batteria di esterni che scenderà in campo oggi.