Lazio, si ferma Vecino: problema muscolare, avrebbe comunque saltato il Bologna

La Lazio che ha affrontato il Bayern Monaco in Champions League non ha avuto fra i protagonisti Matias Vecino. Il centrocampista era in realtà stato inserito e scelto da Maurizio Sarri nell'11 titolare biancoceleste per la gara, ma al fischio d'inizio l'uruguaiano è finito direttamente in tribuna.



Nel corso del riscaldamento pre-partita, all'ultimo lancio prima di rientrare negli spogliatoi, l'ex Inter ed Empoli si è fermato per un problema muscolare dopo un'ultimo lancio lungo verso i compagni. Sarri non ha potuto far altro che sostituirlo e al suo posto sta giocando Cataldi.



Le condizioni di Vecino saranno quindi da rivalutare a partire dalla mattinata di domani presso la clinica Paideia per capire la reale entità del suo problema. Non sarà a disposizione sicuramente per la sfida contro il Bologna in programma domenica 18 alle 12.30, ma questo a prescindere dall'entità dell'infortunio. Vecino è infatti squalificato in seguito all'ultimo cartellino giallo, da diffidato, rimediato contro il Cagliari.