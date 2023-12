Problemi in casa Lazio, si fermano Ciro Immobile e Luis Alberto. E' finita al 21' la sfida con l'Empoli per l'attaccante azzurro, costretto ad abbandonare per un problema muscolare dietro la coscia destra accusato dopo una conclusione, Maurizio Sarri è stato costretto a inserire Castellanos. All'uscita dal campo, Immobile ha anche vomitato accasciandosi sui cartelloni pubblicitari.



Pochi minuti dopo, al 25', è arrivato il secondo cambio forzato per i biancocelesti: si è arreso Luis Alberto, problema al flessore per il centrocampista spagnolo dopo un allungo per recuperare il pallone. Al suo posto dentro Kamada.