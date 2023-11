Problemi in difesa per Maurizio Sarri e la Lazio: Gila si è riunito dopo l'assenza per febbre, ma ieri Casale aveva interrotto in anticipo la seduta per un problema muscolare all'adduttore destro. Il centrale rischia di dare forfait contro la Salernitana. Nella sgambata odierna, tra l'altro, anche Romagnoli è rientrato prima negli spogliatoi a causa di un fastidio fisico. Una situazione da tenere sotto osservazione a Formello. Mancano soltanto l'allenamento di domani e la ritintura di venerdì prima della partenza per Salerno. Per Romagnoli, aggiunge Laziopress, è una "situazione da valutare nel corso della giornata di domani, filtra ottimismo visto che ci sono ancora tre giorni prima dell’impegno dell’Arechi". Preoccupa invece molto di più Casale, c'è anche il timore che possa essere una nuova lesione muscolare ma si attendono i controlli.