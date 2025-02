Lazio, si guarda all'estero per le ultime uscite: ecco chi può partire a febbraio

Getty Images

Laha chiuso ilin entrata con tre acquisti. Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard allungano le rotazioni di Baroni che ha anche reintegrato Hysaj al posto di Castrovilli nella lista per la Serie A. Con il trasferimento di Akpa Akpro a inizio gennaio a Monza, ora l'ultimo esubero rimasto è Toma Basic. Il mercato in uscita ha infatti sistemato quasi del tutto la rosa (ha salutato anche l'ex primavera Diego Gonzalez); per completare il lavoro però c'è ancora tempo.Per Basic quindi c'è ancora uno spiraglio di speranza di trovare sistemazione. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e restare a Formello senza essere utile alla causa sarebbe una zavorra pesante da gestire sia per lui, sia per le casse della società (percepisce quasi 2 milioni lordi di ingaggio). A gennaio ha rifiutato la Cremonese, con la quale la Lazio aveva trovato un accordo per il prestito. Si era fatto avanti anche il Sassuolo, che invece era una meta gradita al giocatore, ma nonostante i colloqui andati vanti anche ieri a ridosso del gong, le società non hanno trovato l'accordo per la compartecipazione al pagamento dello stipendio. Alla finestra però c'è sempre l'La società croata, dove Basic ha giocato nelle giovanili, è interessata al centrocampista già da questa estate. Ma né sei mesi fa, né nelle ultime settimane è riuscita a convincere la Lazio a cedere il cartellino in prestito. Anche qui il problema è nella partecipazione al pagamento degli emolumenti al calciatore.

Altro nome in uscita, di cui si è parlato negli ultimi giorni, è quello di. Il Bologna non ha più affondato il colpo per prenderlo in prestito, maNei Paesi Bassi la sessione invernale chiude. ci sarebbe tempo in queste battute finali per un ultimo rilancio. Per oraper l'ala francese.A queste condizioni non c'è nemmeno margine di trattativa, nonostante l'idea di fare una plusvalenza a soli 6 mesi dall'acquisto dell'ex Salernitana non dispiaccia affatto al club biancoceleste. Se i prossimi avversari di Champions della Juventus faranno uno sforzo in piùInfondo, il sostituto la Lazio lo avrebbe già in rosa: si tratta proprio di Arjion Ibrahimovic arrivato da una ventina di giorni e che ancora aspetta di poter fare il suo esordio.