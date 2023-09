Nell'ultimo giorno di calciomercato la Lazio lavorerà principalmente sulle uscite. Al netto del sondaggio nella notte per Greenwood (che al momento non sembra avere un seguito), la priorità della società biancoceleste è trovare acquirenti per Fares, Kamenovic e Basic. Quasi impossibile invece trovare una soluzione last minute per gli altri esuberi Jony, Lombardi e André Anderson, anche se un tentativo in extremis verrà fatto anche per loro.



Il direttore sportivo Fabiani è a Milano oggi per provare a piazzare più uscite possibili. Non mancano però gli ostacoli. Basic fino a oggi non ha mai aperto a possibili trasferimenti, mentre per Fares tutte le possibili acquirenti titubano alla luce dei diversi problemi fisici accusati dal giocatore negli ultimi due anni, nqei quali di fatto non ha quasi mai giocato. Per Kamenovic ci sono invece spiragli in Turchia, dove comunque il mercato chiude più tardi.