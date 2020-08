La Lazio respinge le voci di mercato intorno a Ciro Immobile e prepara un super rinnovo per il suo bomber: a riportarlo è Sportitalia, secondo la quale Lotito vorrebbe rinnovargli il contratto addirittura fino al 2026, o per cinque anni con opzione per il sesto. L'ingaggio avrebbe una base fissa di 3,5/4 milioni di euro.