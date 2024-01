Lazio, si lavora per il prestito di Neuhaus: le ultime

Con la partenza di Basic, la Lazio sta studiando un possibile innesto a centrocampo. Il profilo individuato è quello di Florian Neuhaus, di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Fuori rosa nel club tedesco, il cartellino del classe '97 - scrive questa mattina il Corriere dello Sport - ha una valutazione tra i 12 e i 15 milioni di euro, ma i biancocelesti non vorrebbero prenderlo a titolo definitivo già a gennaio. Lotito e Fabiani stanno infatti studiando una possibile formula da proporre per un prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. Il giocatore cerca un'occasione di rilancio personale e la Lazio potrebbe offrirgliela, a patto che si riesca a far quadrare i conti.