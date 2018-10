Parola d'ordine: ripartire. Dopo un giorno di riposo concesso da mister Inzaghi, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello per preparare il match contro i tedeschi dell'Eintrach, con un grande assente su tutti: Luis Alberto.



ALLENAMENTO LAZIO - Classica seduta di scarico per Luiz Felipe, Caceres, Milinkovic, Lulic e Marusic: per loro lavoro atletico per smaltire il derby. Da domani prove tattiche: Inzaghi sembra orientato ad un turnover parziale, con Correa in lampa di lancio e Berisha che scalpita per l'esordio. Lavoro differenziato durante la partitella per Radu, che ha partecipato al resto della seduta col gruppo.