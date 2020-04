Il Mattino riporta le parole dell'agente di Jean-Daniel Akpa-Akpro, centrocampista classe '92 della Salernitana che piace alla Lazio: "Avevamo programmato un incontro con il ds Fabiani, poi l'emergenza Covid-19 ha bloccato il tutto. Lotito non si lascia scappare giocatori come lui. Per ora non c'è una trattativa, ma lo sguardo va anche verso una prospettiva che intrigherebbe molto. Un accordo più ampio, con l'intervento dei biancocelesti e il prolungamento di contratto".